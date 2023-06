Among Us tendrá una adaptación a serie animada

Among Us el juego independiente desarrollado por Innersloth que ganó una enorme popularidad en la pandemia tendrá una adaptación a serie animada según se conoció recientemente.

De acuerdo a lo informado por Variety, Owen Dennis será el productor ejecutivo del proyecto que estará a cargo de CBS Studios.

Aunque se desconocen muchos detalles, la serie animada seguirá la premisa del videojuego en donde una tripulación es infiltrada por unos alienígenas que buscan acabar con la vida de todos sin ser descubiertos.

Titmouse será el estudio de animación que realizará la serie y por el momento se desconoce canal o plataforma en la que se emitirá.

Among Us se lanzó en 2018 sin embargo no ganó popularidad hasta el año 2000 cuando llegó a tener millones de jugadores activos mensuales y se convirtió en uno de los juegos más vistos de Twitch.