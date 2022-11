Amy Adams habló sobre su posible retorno como Lois Lane junto al Superman de Henry Cavill

Como se ha recalcado durante las últimas semanas, las películas de DC nuevamente tienen un Superman y, pese a toda la incertidumbre que existió entre 2017 y este año, la versión para el cine del Hombre de Acero seguirá siendo interpretada por Henry Cavill.

Pero mientras el regreso de Cavill como Superman está asegurado, a la espera de un anuncio oficial de Man of Steel 2 u otros planes para el personaje aún se desconoce quiénes acompañarán al héroe en sus próximas aventuras.

En ese sentido, en el contexto del estreno de Disenchanted, Amy Adams fue consultada sobre su posible retorno como Lois Lane. La actriz que apareció como la reportera y pareja de Clark Kent en Man of Steel, Batman v Superman y ambas versiones de Justice League señaló que está “emocionada” por el regreso de Cavill al papel del Último Hijo de Krypton, pero aunque también le gustaría volver aún no sería contactada al respecto.

“¿No es emocionante? Estoy emocionada por (Henry Cavill)”, dijo Adams a Variety. “Es un Superman muy maravilloso, así que estoy muy emocionada por él. No me han hablado de (regresar como Lois) Si soy yo, genial. Si se trata de otra persona, el papel de Lois ha sido ocupado por tantas actrices maravillosas en el pasado, así que apoyaré cualquier dirección que tomen”.

La continuidad o no de Adams como Lois Lane no solo dependerá de factores como negociaciones y contratos, sino que probablemente también estará vinculada al orden que se establezca para esta nueva era de las películas de DC. Después de todo, con algo parecido a un reinicio no sería complejo cambiar a los aliados de Superman, pero en una secuela directa de Man of Steel aquello sería más complicado.