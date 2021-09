Anuncio de One Piece en Japón es acompañado de la frase “la historia ya está en su etapa final”

One Piece se encuentra celebrando el lanzamiento de su tomo número 100, y por esto es que unos anuncios apareciendo en medios del país asiático acompañados por la frase “la historia está en su etapa final”.

El anuncio muestra las manos dela autor, Eiichiro Oda, dibujando unos borradores del manga, y fue publicado en varios periódicos que circulan en Japón.

Junto con esto, recientemente salieron unas palabras del editor de Oda en la revista Weekly Shonen Jump quien dijo tener “la fuerte sensación de que se acerca a su final”.

Hay que recordar que durante los últimos años, Oda ha mencionado en varias ocasiones que la historia se acerca a su final, y en una de sus últimas declaraciones apuntó que sólo le restan entre 4 y 5 años para llegar a su conclusión.

El manga de One Piece, escrito e ilustrado por Eiichiro Oda, comenzó su publicación en septiembre de 1997 en la revista Weekly Shone Jump, y actualmente es uno de los mangas más populares que existen.

Con las celebraciones del lanzamiento del volumen número 100 y del capítulo número 1000 del anime, es que también fue lanzada la canción Twilight de Radwimps como parte de los cortos We Are One.