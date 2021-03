Apple TV+ anuncia el lanzamiento de su nueva serie Llamadas este viernes 19 de marzo

A través de un comunicado, Apple TV+ anunció el lanzamiento de su nueva serie Llamadas para este vieres 19 de marzo a través de su plataforma de streaming.

La serie antológica de nueve capítulos es creada por el guionista y director Fede Álvarez (Don’t Breathe, Evil Dead) y consta de episodios temáticos presentados como llamadas telefónicas en la que los personajes vivirán situaciones dramáticas que de a poco girarán al terreno de lo misterioso e inquietante.

Llamadas se presentará a través de audios y elementos visuales minimalistas para contar su historia, con gráficos especialmente adaptados al español para su lanzamiento en Latinoamérica en mercados selectos, según dicen desde Apple.

El elenco de esta serie de misterio incluye a Clancy Brown (The Shawshank Redemption), Lily Collins (Emily in Paris), Rosario Dawson (Jane the Virgin), Mark Duplass (The Morning Show), Karen Gillan (Avengers: Endgame), Judy Greer (Archer), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Danny Huston (Children of Men), Nick Jonas (Kingdom), Riley Keough (The Girlfriend Experience), Joey King (The Act), Stephen Lang (Avatar), Jaeden Martell (Defending Jacob), Paola Nuñez (Bad Boys for Life), Pedro Pascal (The Mandalorian), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Danny Pudi (Community), Ben Schwartz (House of Lies), Aaron Taylor-Johnson (Tenet) y Jennifer Tilly (Family Guy).

La serie se estrena exclusivamente por Apple TV+ este viernes 19 de marzo y pueden ver el trailer a continuación: