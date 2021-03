Apple TV+ producirá la serie coreana Dr. Brain

Apple continúa fortaleciendo su servicio de streaming Apple TV+ y hoy anunció que producirá una nueva serie basada un comic de internet llamado Dr. Brain.

El proyecto es la primera producción surcoreana de Apple, siendo escrita y dirigida por el director Kim Jee-Woon (A Tale of Two Sisters, I Saw the Devil).

La serie será protagonizada por Lee Sun-Kyun (Parasite) y cuenta la historia de un científico obsesionado con poder acceder a la mente de las personas. Es así como, luego de que su familia sufre un terrible accidente, él utiliza todas sus habilidades para acceder a los recuerdos en el cerebro de su esposa y averiguar exactamente qué fue lo que sucedió y por qué.

Dr. Brain ya está en plena producción en Corea del Sur y por ahora no tiene una fecha de estreno.