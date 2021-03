Aquí tienen un nuevo vistazo al videojuego de Gollum

El lanzamiento de The Lord of the Rings: Gollum fue postergado hasta 2022, sin embargo, durante esta semana Daedalic Entertainment quiso seguir preparando el camino para ese debut y dio a conocer un nuevo vistazo al nuevo videojuego ambientado en la Tierra Media.

Este nuevo adelanto es más breve que el primer teaser de este nuevo título, pero de todas maneras muestra un poco más sobre su propuesta e incluso tantea algunos elementos del gameplay. Después de todo, se espera que gran parte de la dinámica de este juego se desarrolle en torno al sigilo y el escape de Gollum desde Barad-dûr.

Puedes ver el nuevo adelanto de The Lord of the Rings: Gollum aquí:

The Lord of the Rings: Gollum actualmente planea presentarse en 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch y PC.