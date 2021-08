Army of Thieves, la precuela de Army of the Dead, llegará en octubre a Netflix

La precuela de Army of the Dead ya tiene fecha de estreno. Este lunes y siguiendo a la revelación de un tráiler en julio pasado, Zack Snyder anunció que la cinta que será conocida como Army of Thieves llegará a Netflix el próximo 29 de octubre.

Si bien Snyder anunció la fecha de estreno y compartió un nuevo teaser que pueden revisar a continuación, el director de Man of Steel no comandó esta cinta y la precuela de Army of the Dead no solo se enfocará en Dieter, sino que será dirigida por su intérprete, el actor Matthias Schweighöfer.

Aunque Army of Thieves estará ambientada en el mundo de Army of the Dead, su foco no estará en los zombies y en realidad tomará a ese brote como un telón de fondo para seguir Dieter y un nuevo grupo de personajes mientras intentan concretar un ambicioso robo.

“En esta precuela de Army of the Dead de Zack Snyder, el cajero de un banco de un pequeño pueblo, Dieter, se ve envuelto en la aventura de su vida cuando una misteriosa mujer lo recluta para unirse a un equipo de los criminales más buscados de Interpol, en un intento de atracar una secuencia legendaria e imposible para romper cajas fuertes en toda Europa”, explica la sinopsis de la película.

Además de Schweighöfer, el elenco de Army of Thieves contará con Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan y Jonathan Cohen.

Army of Thieves llegará a Netflix el 29 de octubre.