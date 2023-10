Attack on Titan: The Final Chapters Part 2 presenta su tráiler oficial

Durante este fin de semana fue dado a conocer el tráiler oficial de Attack on Titan: The Final Chapters Part 2, la parte final del anime y que finalmente cerrará la historia.

Attack on Titan: The Final Chapters Part 2 tiene programado su estreno para el próximo 4 de noviembre y se extenderá por un total de 85 minutos.

Junto con el tráiler es que se dio a conocer que Linked Horizon, la banda que se encargó de los primeros opening de la serie, se encargará de la canción oficial de esta parte final, la cual tiene por nombre “”Nisen-nen... Moshiku wa.... Niman-nen ato no Kimi e” (To You in 2,000... or... 20,000 Years From Now).

La primera parte de ‘The Final Chapters’ se estrenó el pasado 3 de marzo, mientras que la temporada final del anime se estrenó en diciembre de 2020 y estuvo compuesta por un total de 16 episodios.

Cabe recordar que el anime de Attack on Titan comenzó en abril de 2013, con una primera temporada compuesta por 25 episodios.