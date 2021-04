Ava DuVernay producirá una serie animada basada en Wings of Fire para Netflix

En Deadline informaron que la directora Ava DuVernay (Selma, When They See Us) producirá una serie animada para Netflix en conjunto con Warner Bros. Animation basada en la serie de novelas fantásticas Wings of Fire escritas por Tui T. Sutherland.

La serie contará con diez episodios de 40 minutos cada uno y se centrará en el mundo de Phyrria, en donde se libera una guerra durante generaciones entre tribus de dragones.

En medio de este conflicto, cinco jóvenes dragones señalados por una profecía son entrenados desde pequeños para acabar con la guerra y traer paz a su hogar.

El proyecto es producido por DuVernay, Dan Milano, Christa Starr y Justin Ridge, con guiones de Milano y Starr, y con la autora original Tui. T Sutherland como productora ejecutiva. Por ahora no hay una fecha programada de estreno.