Battlefield 6 presentaría partidas para 128 jugadores y sería un ‘soft-reboot’ de la saga

Poca información se tiene sobre Battlefield 6, pero según el insider Tom Henderson, este estaría fuertemente influenciado por la tercera entrega de la franquicia, agregando que este tendrá por nombre Battlefield 6 o simplemente Battlefield, siendo una especie de soft-reboot (reinicio suave) de la saga.

Con anterioridad el insider había mencionado que el juego contaría con mapas para 128 jugadores, aunque explica que esto no significa que necesariamente vayan a haber 128 jugadores por partida, y que se le ha dicho que se mantendrá el modo estándar de 32 vs 32 jugadores.

Según apuntó, el juego también llegará a la generación pasada de consolas, mencionando que “entiendo que habrá mucha gente un poco molesta dentro de la comunidad, porque esencialmente eso significa que la versión de la generación actual estará limitada en algunos aspectos. Sin embargo, me han dicho que ese no es el caso. Un estudio completamente diferente o una parte diferente de DICE está trabajando en la versión de la generación anterior y es algo que simplemente no debería preocuparnos”.

Hay que mencionar que por el momento desde EA sólo se tiene la confirmación que el juego llegará a PS5 y Xbox Series X, este 2021, y según Henderson, estaríamos a alrededor de 10 meses del lanzamiento juego.