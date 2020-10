Blake Jenner respondió a las acusaciones de violencia de Melissa Benoist

En noviembre del año pasado Melissa Benoist, la actriz conocida por interpretar a la heroína titular en la serie de Supergirl, compartió un video donde relató que fue víctima de violencia doméstica en una relación de pareja que había tenido anteriormente.

En ese minuto Benoist no nombró a su agresor, sin embargo, rápidamente se especuló que se trataba de Blake Jenner, un actor que trabajó con Benoist en la serie Glee y con quien la actriz estuvo casada por varios años.

Ahora, casi un año después de que Benoist compartiera ese video, Jenner respondió a las acusaciones a través de su cuenta personal de Instagram.

En su extensa publicación el actor nunca nombró directamente a la intérprete de Kara Zor-El pero apuntó a “una situación personal que se hizo pública a fines de 2019”.

“A lo largo de ese tiempo, reflexioné sobre un período de mi vida que anteriormente había mantenido en la oscuridad por vergüenza y miedo, pero sé que esto es algo que debe abordarse, no solo públicamente, sino también en privado con la persona directamente afectada y conmigo mismo”, escribió Jenner.

El actor que interpretó a Ryder Lynn en Glee continuó señalando que la relación con su ex-pareja estaba “arraigada en la co-dependencia” y procedió asegurar que se hacía responsable de las acusaciones en su contra.

“Asumo toda la responsabilidad y rendición de cuentas por el daño que infligí durante mi relación con mi pareja anterior, emocional, mental y sí, físicamente”, añadió.

En su testimonio Benoist relató un incidente con un teléfono celular que resultó en una lesión en uno de sus ojos. Jenner también abordó ese hecho señalando que "es un momento del que me arrepentiré por el resto de mi vida”.

"Si pudiera hacer algo para retirarlo, lo haría. Sin embargo, por más difícil que haya sido aceptarlo y tan difícil como para mí describir ese momento en detalle ahora, cualquiera que sea la intención que haya tenido. Yo soy responsable del dolor que le causé en ese momento y más allá. Y es algo por lo que todavía estoy trabajando para perdonarme”, escribió.

No obstante, Jenner continuó acusando que “hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos” y que ambos recurrieron a terapia para intentar resolver sus problemas.

“He reflexionado mucho sobre si hablar o no sobre el dolor que me infligió mi ex-pareja durante el transcurso de esta relación; y he llegado a la conclusión de que sí, es importante para mí hacerlo”, señaló.

De ahí en más el actor se dedicó a detallar su proceso de terapia, el trauma de su relación y su “falso sentido de masculinidad”. Todo mientras recalcaba que no quería que esto pareciera una excusa pero que también creía que "cuando se presentan acusaciones e información sobre alguien, esa responsabilidad va en ambos sentidos y uno tiene derecho a defenderse cuando se considere necesario”.

Por otra parte, Jenner también realizó sus propias acusaciones y dijo que su ex-pareja lo habría agredido física y mentalmente.

“Yo también he tenido que ocultar e inventar mentiras sobre muchas lesiones visibles que había sufrido a lo largo de la relación. Fui agredido físicamente en la ducha, dejándome con una lesión traumática en la que no quiero ahondar en este momento”, escribió Jenner.

“El abuso mental y emocional comenzó al comienzo de nuestra relación", añadió. “Me obligaron a renunciar a numerosos trabajos y oportunidades debido a los celos de las posibles co-protagonistas femeninas. Me desanimaron y me amenazaron para que no desarrollara relaciones ni me tomara fotos con co-protagonistas femeninas en eventos profesionales. Se hicieron amenazas y comentarios despectivos con respecto a colegas mujeres con las que había trabajado o estaba trabajando. Me hicieron sentir culpable por trabajar cuando recibí llamadas de mi ex-pareja mientras estaba fuera, amenazando con autolesionarse por depresión y un miedo profundamente arraigado al abandono”.

En su video Benoist afirmó que su ex-pareja “no quería que nunca me besara o incluso tuviera escenas de coqueteo con hombres" y a raíz de ello comenzó a "rechazar audiciones, ofertas de trabajo, pruebas tratos y amistades porque no quería hacerle daño”. Todo mientras reconoció que ella también fue parte de la violencia en la relación.

No obstante, Jenner señaló que “hay discrepancias entre los recuerdos de nuestra relación, su línea de tiempo y las cosas que sucedieron a lo largo de los años”.

“Entrar en los detalles no solo sería revelar cosas que creo que mi ex-pareja querría que se respetaran en lo que respecta a su vida personal, sino que inevitablemente convertiría esto en una especie de pelea confusa de ella-dijo-él-dijo, y eso es lo último que creo que alguien quiere”, escribió. “Creo que lo que estoy tratando de decir es que esta relación, en toda su toxicidad y turbulencia, fue el producto de dos personas rotas a lo largo de los años”.

Finalmente Jenner finalizó diciendo: “Puedo decir inequívocamente que sé quién soy y sé que he crecido y aprendido de los errores que he cometido a lo largo de un largo período de autoexaminación y trabajo, pero entiendo muy bien que siempre puedo aprender y crecer continuamente. Espero que al compartir mi historia, pueda ayudar a las personas, de alguna manera, a reflexionar, escuchar y salir de la vergüenza y el secreto del abuso".

Hasta el momento Melissa Benoist no ha respondido a los dichos de Jenner.