Blizzard alcanza un acuerdo y sus juegos regresarán a China este año

Fue en 2022 cuando se conoció que varios juegos de Blizzard dejarían de estar disponibles en China luego de que la desarrolladora no llegará a un acuerdo con NetEase para la licencia de estos, el tiempo ha pasado y ahora NetEase y Blizzard han alcanzado un nuevo acuerdo el cual permitirá que los juegos regresen al país asiático.

A través de un comunicado es que dieron a conocer la noticia señalando que “En Blizzard estamos encantados de restablecer nuestra asociación con NetEase y trabajar juntos, con un profundo agradecimiento por la colaboración entre nuestros equipos, para ofrecer experiencias de juego legendarias a los jugadores en China”.

De acuerdo a lo que agregan, “Estamos inmensamente agradecidos por la pasión que la comunidad china ha mostrado por los juegos de Blizzard a lo largo de los años, y estamos enfocados en devolver nuestros universos a los jugadores con excelencia y dedicación”.

Por el momento se desconocen mayores detalles del acuerdo, así como la fecha exacta en que los juegos volverán a estar disponibles.

Cabe recordar que cuando se conoció la noticia se supo que los juegos afectados correspondían a World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, la serie StarCraft, Diablo III y Heroes of the Storm.