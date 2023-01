Blobber Team no descarta que The Medium tenga una secuela

Actualmente Blobber Team se encuentra trabajando en el remake de Silent Hill 2 y otros tres proyecto, sin embargo, el estudio no se ha olvidado de una de sus últimas entregas, The Medium y no descartan que en el futuro pueda tener una secuela.

En conversación con Gamingbolt, Kacper Michalski, jefe de producción de Bloober Team, se refirió al respecto, mencionando que “¿Quién sabe? Si se nos ocurre una buena idea sobre cómo dar el salto de nuevo al universo de Observer y The Medium, ¿por qué no? Todo es posible”.

Cabe recordar que tanto Observer como The Medium, son juegos de terror, el primero de estos lanzado en agosto de 2017. Por otro lado en relación a The Medium, este se lanzó en julio de 2021, siendo uno de los juegos que provocó un aumento en la popularidad del estudio.

En cuanto a los proyectos actuales del estudio, se sabe que uno de estos es el remake de Silent Hill 2, proyecto que según dieron a conocer recientemente debieron ganarlo ya que existieron otros interesados.