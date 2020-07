Brad Pitt protagonizará la nueva película de acción de David Leitch

David Leitch ya encontró a la figura principal para su nueva película de acción. De acuerdo a Variety, un par de semanas después de que el director de Atomic Blonde se sumara al nuevo proyecto amparado por Sony Pictures, la cinta llamada Bullet Train aseguró a Brad Pitt como su protagonista.

Bullet Train será una nueva película de acción que contará con un guión escrito por Zak Olkewicz en base a la historia de Maria Beetle de Kotaro Isaka.

A grandes rasgos dicha historia se centra en cinco asesinos que se suben un tren de alta velocidad en Tokio. Sin embargo, en su camino a Morioka y con pocas detenciones a su favor, ellos se darán cuenta de que sus misiones no son independientes y comenzarán a dudar sobre quiénes terminarán vivos el viaje y qué los espera en la estación terminal.

Con la participación confirmada de Pitt, Bullet Train se convertirá en la octava colaboración entre Leitch y Pitt considerando los trabajos de Leitch como doble del actor en cintas como Fight Club y el cameo de Pitt en Deadpool 2, que fue dirigida por Leitch.

Además de dirigir la película, Leitch supervisará el guión y se encargará de la producción junto a Kelly McCormick mediante su compañía 87North. Antoine Fuqua (The Magnificent Seven) y Kat Samick (The Equalizer) también serán productores.

Por ahora, y debido a la pandemia, no hay una fecha estimada para el inicio de la producción de Bullet Train.