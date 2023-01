Brendan Fraser está dispuesto a realizar otra película de La Momia

Desde la fallida película de 2017 no han existido avances significativos para otra cinta de La Momia, pero Brendan Fraser estaría dispuesto a revivir la saga que protagonizó con esa propiedad intelectual.

En el contexto de la promoción de su película más reciente, The Whale, Fraser planteó que estaría intresado en otra cinta de La Momia.

Concretamente, cuando desde Deadline le preguntaron si le gustaría volver a interpretar a Rick O’Connell, Fraser indicó que estaría dispuesto a sumar otro proyecto a sus currículum.

“Dios, no sé ningún detalle jugoso al respecto, pero ha sido una pregunta abierta desde hace algún tiempo. No me opongo a eso. No conozco a un actor que no quiera un trabajo. No creo haber sido tan famoso y sin salario al mismo tiempo en mi vida profesional, así que inscríbanme. Todos tenemos que empezar en alguna parte”, señaló Fraser.

Por ahora Universal Pictures no tendría planes formales para una nueva película de La Momia, pero el interés de Fraser en la saga sin duda podría ser un buen augurio considerando lo bien valorado que fue su trabajo en La Momia, La Momia Regresa y La momia: la tumba del emperador Dragón.