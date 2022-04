Call of Duty: Modern Warfare 2 fue anunciado oficialmente

El estudio Infinity Ward, uno de los desarrolladores clave de la exitosa franquicia de Call of Duty, confirmó oficialmente lo que ya era un secreto a voces: la próxima entrega de la saga de Actrivision será conocida como Call of Duty: Modern Warfare 2.

Dicho título no es del todo novedoso, ya que es necesario recalcar que ya existió un juego con ese nombre, lanzado hace 13 años, por el mismo estudio. Pero estamos en tiempos en donde todo lo viejo puede ser nuevo otra vez y el título está justificado luego de que en 2019 fuese lanzado un reinicio de la marca Modern Warfare.

El siguiente es el logo revelado por el estudio.

Después del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision se tomará un break durante el año 2023 y no concretará un lanzamiento anual. Además, tengan en cuenta que esta semana se reveló que durante el último año se ha concretado un importante declive. Si en marzo de 2021 la compañía tuvo 150 millones de usuarios activos a través de todos sus títulos, a marzo de 2022 la cifra cayó en un tercio hasta los 100 millones.