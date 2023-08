CD Projekt Red explica por qué no habrán más expansiones de Cyberpunk 2077

Phantom Liberty será la única expansión que tenga Cyberpunk 2077, y ahora es que han sido dadas a conocer las razones para hacer una única expansión del juego.

Fue Michal Nowakowski, vicepresidente senior de desarrollo comercial de CD Projekt Red, quien fue consultado sobre la posibilidad de que las buenas ventas de Phantom Liberty impulsaran un nuevo juego.

“La decisión ya se ha tomado. Como anunciamos hace bastante tiempo, no vamos a hacer una segunda o tercera expansión. Esta es la única expansión del juego, y no tiene nada que ver con los números o con cómo de satisfechos o no estemos con las ventas ni nada por el estilo”, mencionó.

De acuerdo a lo que explicó, “Es una decisión tecnológica para ser honestos. Es la última vez que vamos a trabajar con el Red Engine, al menos de momento, y en el futuro como ya sabéis vamos pasar a desarrollar en Unreal Engine de Epic. Esa fue una de las razones clave por las que este DLC será el único”.

Phantom Liberty se lanzará el próximo 26 de septiembre.