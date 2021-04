Chris Terrio calificó como “un acto de vandalismo” a la versión cinematográfica de Justice League

La lista de personas que han expresado públicamente su odio por la versión cinematográfica de Justice League tiene a un nuevo integrante. Después de años de mantenerse al margen de la polémica en torno a esa edición de la cinta, el guionista Chris Terrio aprovechó una entrevista con de Vanity Fair para criticar duramente a la producción que llegó a los cines en 2017.

El guionista que también trabajó en Batman v Superman señaló que después del estreno y la recepción de esa cinta “había un clima de miedo” en Warner Bros.

En ese escenario, Terrio reescribió el guión de Justice League para “aligerar un poco el estado de ánimo”. Pero aunque esa versión de la película recién logró ver la luz como el Snyder Cut, inicialmente sufrió un montón de alteraciones en la edición cinematográfica.

Recuerden que Terrio dejó de participar en el desarrollo de Justice League al mismo tiempo que Zack y Deborah Snyder abandonaron la película y desde ese punto todo quedó en manos de personas como Joss Whedon y Geoff Johns.

“Solo escuchaba informes ocasionales sobre las refilmaciones”, contó Terrio al ser consultado sobre su participación en la cinta tras la salida de Snyder. “No me di cuenta de cuánto de la película iba a ser cambiada, o vandalizada, en mi opinión. Mientras hablaba con varios actores, quedó claro que se trataba de un desmantelamiento total de lo que había estado allí antes. No escuché de nadie que dijera que fue una experiencia agradable”.

El guionista que además trabajó en Star Wars: The Rise of Skywalker no quiso hablar de Joss Whedon porque simplemente no lo conoce. No obstante, enfatizó que considera un “acto de vandalismo” a la versión de Justice League que concretó el director de The Avengers.

“El corte cinematográfico de 2017 fue un acto de vandalismo”, sentenció Terrio. “Zack puede ser demasiado caballero para decir eso, pero yo no lo soy”.

De hecho, Terrio reveló que después de ver a esa edición de la cinta trató de remover su nombre de los créditos, sin embargo, tuvo que desistir de ese proceso porque solo le traería más problemas.

“En ese momento estaba en Los Ángeles trabajando en Star Wars. Estaba en el lado oeste de Los Ángeles trabajando con J.J. (Abrams) en ese minuto y conduje hasta el estudio, me senté y vi (Justice League) un par de semanas antes del lanzamiento”, relató el escritor. “Inmediatamente llamé a mi abogado y le dije: ‘Quiero quitar mi nombre de la película’. (El abogado) luego llamó a Warner Bros. y les dijo que quería hacer eso”.

“(Pero) las impresiones ya habían sido selladas o los discos duros quemados o como sea que se entregan películas en estos días”, continúo. “Los elementos estaban en camino y para quitar mi nombre habrían tenido que volver a hacer las copias o rehacer las copias digitales, y la película podría retrasarse. Sería un escándalo internacional y una noticia. Así que me callé y no dije nada públicamente. Nunca he dicho nada sobre Justice League desde entonces, pero la película no representa mi trabajo”.

En ese sentido, aunque claramente los principales reparos de Terrio apuntan a la edición cinematográfica, el escritor también explicó que antes de esos cambios ya tenía varias disputas con Warner Bros respecto al orden que el estudio había fijado arbitrariamente para las películas y todo lo que tenía que establecer la trama en las dos horas que el estudio quería que durara la película.

Así, Terrio además planteó que cuando Warner pasó la película a otras manos “se sintió como si se tratara de una directiva que provenía de personas que no son cineastas ni aptas para el cine: la directiva era hacer la película en menos de dos horas, independientemente de lo que la película necesitara hacer, y hacer los colores más brillantes y con bromas divertidas de sitcom”.

De todas maneras, aunque Terrio dejó en claro que no lo pasó bien con la trastienda de Justice League, el escritor dijo que ahora está “muy feliz de que el corte de Justice League de Zack Snyder sea el que está más arriba en mi página de IMDb”.