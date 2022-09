Con la misma narración del comienzo de El Ladrón del Rayo se presentó el primer avance para la serie de Percy Jackson

“Mira, yo no quería ser mestizo”. Esa es la primera frase de Percy Jackson y El Ladrón del Rayo y ahora también es el diálogo que marca el inicio del primer avance para la serie basada en la saga literaria que comenzó con ese libro.

Este sábado, en el contexto de la D23 Expo 2022, Disney reveló el primer avance para su nueva serie basada en la famosa saga de libros de Rick Riordan. Como el programa aún se está filmando en Canadá este avance es bastante breve, pero es lo suficientemente intrigante para todos los fanáticos de los libros sobre el semidios y sus amigos.

Después de todo, además de la mencionada narración de Percy, el avance nos muestra al Campamento Mestizo con todo y sus clásicas camisetas anaranjadas, cabinas y lo que parece ser la competencia de la captura de la bandera. Todo antes de dar paso a una categórica advertencia por parte del semidios titular.

Antes de ese adelanto, Disney reveló otras imágenes promocionales de la serie de Percy Jackson que pueden ver a continuación e incluyen a Sally Jackson, la mamá de Percy, en lo que parece la adaptación de la escena del Minotauro.

Estos acercamiento a la serie fueron presentados en el escenario de la D23 por el propio autor de los libros, Rick Riordan, junto a Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri, quienes darán vida a Percy, Annabeth y Grover respectivamente.

“Les prometo que haré lo mejor posible cada día para darle vida a Percy Jackson por todos nosotros”, dijo Scobell.

La serie que se llamará Percy Jackson and the Olympians aún no tiene una fecha de estreno.