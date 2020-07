Conchata Ferrell, Berta de Two and a Half Men, permanece hospitalizada tras sufrir un ataque al corazón

Conchata Ferrell, la actriz que muchos recordarán por su papel como Berta en Two and a Half Men, esta pasando por un delicado momento.

De acuerdo a lo revelado por su esposo Arnie Anderson a TMZ, la actriz fue hospitalizada el pasado mes mayo luego de sentirse enferma. Allí Ferrell pasó cuatro semanas en cuidados intensivos y sufrió un paro cardíaco.

Actualmente la interprete que inmortalizó a Berta en la popular serie protagonizada por Charlie Sheen y Jon Cryer se encuentra internada en un centro de atención a largo plazo donde está conectada a un respirador mecánico y recibe diálisis.

Pero, pese a que Ferrell está en una condición estable, según Anderson, está semi-consciente y sería incapaz de comunicarse.

“Va a pasar un tiempo antes de que haya una recuperación. Todo es neurológico”, dijo Anderson a TMZ. “No hay nada que podamos hacer para acelerar el proceso. Esperamos lo mejor”.

En febrero de diciembre del año pasado, Ferrell también fue hospitalizada por varias semanas a raíz de una infección renal. Algo que, de acuerdo a TMZ, estaría relacionado con su condición actual.

Conchata Ferrell recibió dos nominaciones al Emmy por su rol como Berta en Two and a Half Men y también aspiró a ese galardón por su actuación en L.A. Law. Además de esos roles, la actriz de 77 años ha trabajado en producciones como Buffy the Vampire Slayer, The Ranch y Erin Brockovich.