Creador de Resident Evil se refiere al posible remake de Resident Evil 4

El director original de Resident Evil 4 y creador de la saga, Shinji Mikami, recientemente se refirió a la posibilidad de que Capcom realice un remake del juego, señalando que no tendría problemas con ello, mientras resulte bien.

Mikami, que tras su salida de Capcom trabajó en The Evil Within, y ahora se encuentra en Tango Gameworks como productor de GhostWire: Tokyo, habló con IGN, donde mencionó que “mientras salga bien, no tengo problemas”.

En la ocasión también se refirió al remake que tuvo Resident Evil 2, el cual pensó que “era muy bueno”, pero mencionó que sólo vio un video, y que “creo que continuarán haciendo remakes de estos juegos ya que se venden bien”.

Cabe mencionar que según los reportes el remake de Resident Evil 4, una de las entregas más populares que ha tenido la franquicia, se espera que llegue en 2022, mientras que en 2021 llegaría Resident Evil 8.