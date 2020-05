En los ochentas, los fanáticos criticaron a El Imperio Contraataca

Si tomas a un fanático de Star Wars al azar y le preguntas cuál es su película favorita de la saga, casi con total seguridad la respuesta será siempre una sola: El Imperio Contraataca.

El quinto episodio de la serie -y el segundo en estrenarse- es recordado como una obra maestra por sus fanáticos. Ya sea por sus escenas de batalla o la expansión del universo, con nuevos e importantes personajes. Por sobre todo, también por la dinámica de la relación entre Darth Vader y Luke Skywalker que concluye con uno de los giros argumentales más inesperados del cine.

Un apoyo que está además, sustentado en sitios como Rotten Tomatoes, donde la cinta tiene una aprobación de la crítica de un 94% y una aprobación del público de un 97%, ambos puntajes los más altos de toda la saga.

Pero este amor prácticamente unánime por la película no siempre fue así.

Antes de los sables de plástico, de los disfraces de Jedi y de una trinchera de fanáticos decididos a proteger todo lo que vaya en contra de su amado universo, El Imperio Contraataca era una película más, y como tal, también fue recibida con críticas, escepticismo y comentarios muy parecidos a los que recibió hace un par de años The Last Jedi.

Así lo comprobó el sitio Critical Hit, quienes hicieron una revisión al archivo de Starlog, la revista de ciencia ficción y cultura pop más importante de los 80.

Allí, los fanáticos enviaban sus comentarios, a falta de redes sociales, para comentar sobre la cinta, y lo que descubrieron es que hubo una recepción mucho más mixta de la que hoy se tiene. Mientras muchos pensaban que era mejor que la primera -la única con la que podían comparar- otros no fueron tan benevolentes y lanzaron críticas que son muy similares a las que hoy se hacen sobre el Episodio 8 de la saga.

De partida, muchos fanáticos dudaron de la revelación de Darth Vader, cuando le dice a Luke que es su padre. Muchos simplemente no le creyeron, como es el caso de Robert L. Beedy-Scarola, quien dijo lo siguiente:

El giro argumental más importante de la película puesto en duda por los fanáticos. Hoy, un momento genial y emotivo, pero en ese entonces, algo no tan seguro y similar a las dudas que se ponen hoy sobre la revelación de los orígenes de Rey.

Otro fanático del cine, llamado Sean Bernard, disparó contra lo que considera que se trataba de una película que dejaba demasiadas preguntas sin resolver, de nuevo, otra de las críticas hechas a The Last Jedi:

El romance de Leia y Han Solo también fue una decepción para muchos fanáticos que querían ver juntos a Leia y a Luke -obviamente antes de saber la verdad-. Jeannette Vogelpohl tuvo estas duras palabras para referirse al forajido espacial:

Alguien debería decirle a Harrison Ford que cuando una mujer le dice a un hombre “te quiero”, “lo se” no es una respuesta aceptable. Esa escena no fue graciosa, fue todo lo contrario.

Y para Richard Hess, la película fue simplemente un retroceso:

Finalmente, está el comentario escrito por David Gerrold, el crítico de la publicación, donde si bien no terminó odiando la cinta, si quiso decir que no la encontraba tan buena como decía el resto.

Me gustó. Realmente me gustó. Simplemente no me gustó lo suficiente. Estructuralmente, la cinta falla por la necesidad de imitar la fórmula de edición de su predecesora. Pasamos rápidamente de una escena a otra entre lo que pasa con Luke y Yoda en Dagobah y Leia con Han en los asteroides, y la sensación de tiempo en ambas partes se siente distorsionada. ¿Cuánto tiempo estuvieron huyendo Han y Leia? ¿Cuánto tiempo estuvo Luke estudiando?