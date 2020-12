Dafne Keen contó que Fox consideró realizar una película de X-23

Después del estreno de Logan no fueron pocas las personas que se preguntaron cuáles eran los planes de Fox para continuar esa franquicia y es que, pese a que el personaje titular interpretado por Hugh Jackman murió al final de la cinta, la apuesta dirigida porJames Mangold también presentó a X-23.

En ese sentido, aunque actualmente todo parece finalizado tras la fusión entre 20the Century Fox y Disney, recientemente Dafne Keen reveló que Fox consideró realizar una película centrada en Laura Kinney durante un punto del desarrollo de Logan.

En una entrevista con Elle a propósito de su papel en His Dark Materials, la actriz que dio vida a X-23 en Logan contó que, mientras se estaba filmando la última película del Wolverine de Jackman, Fox planteó la posibilidad de continuar la franquicia con su personaje.

“Algunas personas en Fox me dijeron que podría haber otra (película), pero esto fue hace mucho tiempo cuando estábamos filmando, y no me han contactado nunca más”, señaló Keen.

No obstante, pese a que la actriz comentó que no han existido más conversaciones sobre el proyecto, ella aún no pierde la esperanza de volver a interpretar a la mutante.

“Siento que estamos al principio, hay más que contar y es una carrera de relevos”, dijo Keen. “Entro en juego cuando ya han escrito, realizado la pre-producción y han decidido hacer la película, así que tan pronto como digan ‘vamos’, iré felizmente cuando sea”.

Actualmente la franquicia de Wolverine está en manos de Disney, por lo que cualquier iniciativa a futuro con Laura Kinney dependerá de la casa de Mickey Mouse y en particular de Marvel Studios.