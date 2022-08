Damon Lindelof lamentó que Lost no terminara después de su cuarta temporada

No importa si han visto Lost un montón de veces desde su estreno o solo han escuchado del programa por comentarios de otros durante los últimos años, es probable que a estas alturas tengan claro que aunque Lost comenzó como una gran serie su final estuvo lejos de ser algo estelar.

Por supuesto, se pueden realizar muchas reflexiones y conjeturas sobre por qué la conclusión de Lost funcionó. No obstante, desde el equipo creativo de la serie y en particular su co-creador, Damon Lindelof, tiene un diagnóstico claro: la serie duró mucho más de lo que debía.

Durante una reciente conversación con el podcast “Into It” de Vulture, Lindelof recordó que aunque su idea era terminar la serie tras algunos ciclos, ABC soñaba con realizar todas las temporadas posibles.

“En el momento en que comenzó Lost, la crítica principal del piloto fue ‘¿Cómo vas a mantener esto?’ Está este gran accidente aéreo cinematográfico, y luego comienzas a presentar 14 personajes principales que hablan, a todos los cuales vamos a seguir. Y además de eso, no se van a ir pronto de la isla en la que están. El programa se llama Lost, por lo que tienen que seguir así. ¿Te vas a encontrar con el problema de la isla de Gilligan donde la audiencia comienza a frustrarse?”, comentó Lindelof. “Y mi respuesta a eso siempre fue como: ‘Tienen razón. Así que diseñemos un principio, un medio y un final finitos’”.

“(Pero) ABC simplemente no quería participar en esa conversación. En el momento en que renovaron el programa, dijeron: ‘Hagan 13 de estos y veamos cómo va’. Fue un éxito de audiencia tan grande que me quedó claro al instante que todas las conversaciones sobre el final del programa terminarían”, añadió. “Dije: ‘Oigan, muchachos, no podemos seguir así para siempre’, y fue entonces cuando ABC dijo: ‘Oh, estábamos pensando en más de diez temporadas’. El compromiso terminó siendo seis, pero personalmente desearía haberlo hecho en cuatro”.

A estas alturas solo podemos especular respecto a qué habría cambiado con cuatro temporadas de Lost, pero Lindelof siente que finalizar las cosas antes de que sea demasiado tarde no debería ser solo algo que se aplique a esa serie. De hecho, además de valorar que la saga de Harry Potter finalizara independiente de las precuelas que existen ahora, el creador reconoció que por ejemplo le gustaría ver menos películas de Marvel.

“Si haces un par de grandes películas de Marvel, el instinto es: Necesitamos hacer más películas de Marvel, y necesitamos expandir esto. Y tengo este tipo de sentimiento interior de: Wow, desearía que hicieran menos porque haría que cada una que saliera fuera un poco más especial. Pero los veo a todas”, admitió Lindelof.

Lost se extendió por seis temporadas que fueron emitidas entre 2004 y 2010.