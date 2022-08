El futuro de las películas y series de DC podría comenzar a aclararse en un plazo no tan lejano y es que Warner Bros Discovery finalmente tendrían un candidato para asumir el liderazgo de esa división del conglomerado.

Según reveló The Hollywood Reporter, el productor Dan Lin está negociando para convertirse en el nuevo jefe de DC.

Como recordarán el plan de Warner Bros Discovery implica que DC tenga su propia división al interior del conglomerado que será comandada por una figura similar a lo que tiene Disney con Kevin Feige al mando de Marvel Studios. Así, en este caso esa persona (que podría ser Lin) estaría a cargo de las series y películas de DC y tendría que reportar directamente ante el CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav.

Si bien la nueva administración de Warner Bros lleva un tiempo buscando un cabecilla para la división de DC y han sonado varios nombres para el puesto, aquella posición no será una tarea sencilla para quien la asuma. Después de todo, además de tratar de concretar el nuevo plan de 10 años para las adaptaciones de DC Comics, ese ejecutivo tendrá que impulsar la franquicia en un escenario que hasta la fecha sigue dominado por Marvel Studios y Disney, además de tratar de conquistar a un segmento con divisiones internas entre los fanáticos por lo que han dejado las decisiones de administraciones anteriores y sus fallidos planes.

En ese sentido, The Hollywood Reporter destaca que Lin tendría una experiencia importante para el puesto ya que ha producido películas como It, It: Chapter 2, The Lego Movie, The Lego Batman Movie, Sherlock Holmes: Juego de sombras, Aladdin (2019), Godzilla: King of the Monsters y Godzilla vs Kong. Todo además de trabajar en series como Unikitty, Walker y la versión live-action de Avatar: The Last Airbender que está en desarrollo para Netflix.

Aunque por ahora no hay nada defnitivo, si Lin finalmente acepta el puesto, Walter Hamada, el actual jefe de DC Films, dejará su rol y eventualmente se tendrá que comenzar a aclarar el nuevo plan para las adaptaciones de DC.