Daniela Thiers sobre la mezcla de cultura pop, contingencia y humor de Alegría y Sofía 2: “Los desafío a que no se rían”

Durante los últimos años Daniela Thiers se ha dedicado a expandir el mundo de Alegría y Sofía con diversas publicaciones, por lo que sería fácil imaginar que de la mano de varios tomos con la editorial Visuales y una exitosa publicación con la editorial Planeta ya ha planteado mucha de su propuesta para las aventuras de las “mejores amigas del mundo mundial”. Sin embargo, el pasado mes de agosto salió a la venta Alegría y Sofía 2: Clase 7°b para demostrar lo contrario.

En este nuevo cómic Thiers retoma la historia de las amigas titulares en el colegio Copihue y mediante dos historias principales navega entre elementos propios de las historias protagonizadas por adolescentes, referencias a la contingencia, guiños a la cultura pop y mucho humor.

A propósito del lanzamiento del libro, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Daniela Thiers quien, además de desafiar a los lectores a contener la risa con las andanzas de las protagonistas, profundizó un poco más en la apuesta Alegría y Sofía 2: Clase 7°b

Las aventuras de Alegría y Sofía comenzaron a publicarse en 2012, por lo que Thiers cuenta que luego de años escribiendo al dúo en esta oportunidad quiso explorar diferentes ámbitos del universo que creó y, por ejemplo, decidió desarrollar más a sus personajes masculinos.

“Quería también desarrollar a mis personajes masculinos porque antes eran como más protagonistas las niñas”, dijo Thiers. “Pero, como que dije: ‘ya, es hora de sacar más protagonismos a mis personajes masculinos’, porque para mí era más fácil hablar como personajes mujeres porque soy mujer. Solo por eso. A veces como que me daba susto hablar como personajes hombres, pero dije: ‘no, ya filo. Supéralo’”.

“Pero ese ha sido el desarrollo, meter más personajes masculinos. En ( Alegría y Sofía 2: Clase) 7º b hay muchos más personajes”, añadió.

Alegría y Sofía 2: Clase 7°b es parte de las publicaciones de Thiers con la editorial Planeta y sigue a un primer libro de esta saga que luego de su debut en 2019 vendió 8 mil copias. Pero la autora también explora un lado más místico de estas amigas con otras publicaciones para la editorial Visuales donde el foco está en la magia.

En ese sentido, aunque estos mundos son separados, en el nuevo cómic la creadora de la Ale y la Sofi también quiso dar una pincelada de la conexión entre ambos.

“El libro apaisado (de Visuales) es otra onda. Aparte de que siempre hay un poco de humor, es más dramático, hay temas familiares, está el tema de la magia, los Nigromantes, de la magia blanca, la magia negra”, comentó Thiers. “En el 7º b no quería como relacionarlos, quería hacerlo como un universo paralelo. Pero se me ocurrió para este libro meterle un poco el concepto, como que se relacionaran un poco”.

“No es que aborde el tema de la magia en 7º b, pero las niñas lo comentan en secreto”, aclaró la autora antes de apuntar a que el propio diálogo de las protagonistas da entender que ese tema no es del libro pero establece que “hay una relación” que puede servir para intrigar a los lectores.

Pero la magia no es lo único que irrumpió en Alegría y Sofía 2: Clase 7°b ya que, sin perder de vista el tono humorístico y juvenil del libro, Thiers también quiso incluir en la historia al Estallido Social que ocurrió en Chile en octubre de 2019.

“Yo creo que a todos los chilenos no nos puede ser indiferente lo del Estallido Social, yo recuerdo perfecto que estaba terminando el libro número 8 de Alegría y Sofía en octubre del año pasado (...) y hubo una semana que no pude dibujar porque estaba pendiente de las noticias y de todo lo que estaba pasando”, señaló la ilustradora.

Thiers contó que pese a sus aprensiones con las masas, decidió sumarse a las manifestaciones en compañía de amigos y ante ese escenario comenzó a preguntarse cómo podía abordar el tema en la próxima entrega de su cómic.

“Dije cómo como autora, como ser que se expresa, no iba a mostrar esa parte tan fuerte que fue para todos los chilenos muy impactante”, señaló. “Entonces dije cómo lo hago para abarcarlo en un cómic que es de puro humor y es de niñas, (es) infantil juvenil. Cómo lo abarco, cómo puedo abarcar algo tan serio porque tampoco quería que la conversación se tratara de eso”.

“Yo sé que muchos papás lo han hablado con sus hijos más pequeños, entonces dije voy a hacer que sea algo cotidiano porque todos los viernes después de meses se comenzaron a hacer algo cotidiano las manifestaciones masivas en la Plaza de la Dignidad”, sentenció antes de explicar que su idea no imponer una perspectiva y más bien busca que los niños y niñas hablen con sus padres al respecto e “invitar a un debate”.

Aparte de relacionarse con el contexto, Alegría y Sofía 2: Clase 7°b cuenta con un montón de referencias a la cultura pop y Thiers explica que dichos guiños derivan tanto de sus propios gustos como de lo que sabe que les interesa a sus seguidores.

“Es difícil que haga algo que no me guste o no conozca. Pero, por ejemplo, hay una referencia de los JoJo que si bien no me vi toda la temporada y no soy fan de los Jojo, igual lo incluí porque sé que a muchos de mis seguidores les gusta”, dijo la creadora de Alegría y Sofía. “(En cuanto a la referencia a Pokémon) igual el Pikachu lo hice por la ’Tía Pikachu’, es ese concepto y por lo mismo lo hice en un tema relajado que son las alianzas. Pero para mí también es un icono el Pikcachu disfrazado, simboliza muchas cosas ahora”.

Dicen que no hay que juzgar a un libro por su portada, pero al realizar ese ejercicio con Alegría y Sofía sería fácil calificar a este cómic como una apuesta para niñas.

De hecho, su propia autora cuenta que el primer cómic de estos personajes fue calificado así en una Feria por un padre, pese a que su hijo que estaba interesado en Alegría y Sofía no entendía por qué el color rosado de la portada dictaba que supuestamente no era para él.

Sin embargo, Daniela Thiers plantea que desde que presentó a esa primera entrega de las aventuras de Alegría y Sofía, el público del cómic se ha ido expandiendo y mientras la principal base de seguidores siguen siendo niñas a partir de los 7 años, hoy en día hay personas de distintas edades y géneros interesadas en sus personajes.

“Si bien claro los personajes son mujeres, entonces al principio lo leían más mujeres. Pero igual del 2012 hasta ahora siento que hemos cambiado como sociedad. De verdad deconstruyendo los roles”, comentó. “Cada año es más fuerte el tema y me encanta que sea así. Como te digo, a muchos niños les gusta Alegría y Sofía porque el humor no tiene género. Entonces me siento muy bien que lo lean y los adultos también lo lean”.

Pero apuntar a un público joven no está libre de responsabilidades y, por ejemplo, la autora tuvo que reducir el interés de Alegría en la sangre para llegar a los colegios sin espantar a algunas bibliotecarias. Todo mientras su propuesta también incluye una representación que abarca a todo tipo de personas incluyendo desde gustos y personalidades diferentes hasta miembros de la comunidad LGBTIQ+.

“Al principio yo estaba muy apegada a lo que es la personalidad de Alegría y Sofía. Pero hace tiempo quería hacer algo más variado, también quiero agregar de a poquito porque, como te digo, como va a los colegios tengo que tener cuidado solo por los colegios, porque por mi hubiera puesto más. Me gustaría poner parejas homosexuales, de la comunidad LGBTIQ+”, señaló. “Entonces quiero hacer como más personajes diferentes, digamos como diversidad, porque yo pienso que el futuro es la diversidad. Cómo no voy a poder expresarme en eso”.

Alegría y Sofía 2: Clase 7° b se lanzó recién en agosto de este año, pero Daniela Thiers ya tiene planes a futuro para las amigas.

“Ahora estoy haciendo Alegría y Sofía 9 de los libros en formato apaisado, que continúan la historia de magia. Si alcanzo quiero meter algunas tiras de la contingencia, poder hacer algo relacionado con la pandemia, aunque siento que no hay muchas aventuras encerrado en la casa”, dijo Thiers. “Siento que no se pueden vivir muchas aventuras para narrar, a menos que tire tallas relacionadas con Zoom, que me ha pasado con amigas que leseamos por Zoom, así que igual se puede sacar algo chistoso”.

“Pero a futuro quiero cerrar la saga mágica de los libros apaisados y hacer otro cómic donde Alegría y Sofía sean adultas. Tengo una historia para eso y creo que el otro año se viene”, concluyó.

Por otra parte, la autora también planea presentar otro cómic protagonizado por Frida, una vampira que se embarcará en una búsqueda de su identidad luego de aburrirse de su vida como inmortal.

Pese a que Alegría y Sofía 2: Clase 7° b juega con referencias e incluso pasa por la contingencia, su autora destaca que este es un cómic de humor y desafía a los lectores a que contengan la risa cuando lean esta nueva entrega.

“Tiene muchos chistes, de verdad los desafío a que no se rían. Tiene de todo, tiene mucho ‘romance’. Te va a recordar al colegio, al tema de las alianzas. Tiene contingencia, habla mucho de los sentimientos”, dijo Thiers. " De verdad se van a reír, por eso los desafío a que no se rían”.