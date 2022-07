Danny DeVito es Satanás en este vistazo a Little Demon, la nueva serie producida por Dan Harmon

Una versión muy particular de Satanás es el foco del adelanto más reciente de Little Demon, una nueva serie animada de comedida que entre sus productores tiene a Dan Harmon (Rick and Morty).

Little Demon fue creada por Darcy Fowler junto a Seth Kirschner y gira en torno a una versión de Satanás que se entera que tiene una hija de 13 años y quiere obtener la custodia de su alma. Pero la madre de la niña no dejará que eso suceda tan fácilmente ya que ha pasado toda su vida en movimiento para que el demonio no se entere de su hija, y recién cuando se estableció de manera más fija en Delaware, este y sus secuaces comenzaron a perseguirlas.

En ese sentido, el nuevo avance de Little Demon nos muestra al primer encuentro entre la protagonista y su padre. Pero, antes de dejarlos con el clip, es preciso advertirles que pongan atención al cambio de Satanás porque según explicaron los protagonistas de la serie a EW, su diseño inicial era “tipo Vin Diesel” y pasó a un “Tom Hanks/ Mr. Rogers”.

Little Demon es protagonizada por Danny de Vito como Satanás, Aubrey Plaza como la madre y Lucy DeVito como su hija.

El estreno de Little Demon será el 25 de agosto.