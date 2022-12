Daredevil: Born Again sumó dos nuevas integrantes a su elenco

Marvel Studios todavía no confirma ni descarta el regreso de personajes como Foggy Nelson o Karen Page para Daredevil: Born Again, sin embargo, la compañía sigue reclutando nuevos nombres para el elenco de la serie.

Así, después de sumar a Michael Gandolfini durante la semana pasada, ahora Deadline reveló que Daredevil: Born Again incorporó a Margarita Levieva (The Deuce) y Sandrine Holt (American Gigolo) a su elenco.

Por ahora no se han revelado las identidades de los personajes de Levieva y Holt. No obstante, Deadline dice que podrían interpretar a los nuevos “intereses amorosos de los protagonistas”.

Daredevil: Born Again será escrita por Matt Corman y Chris Ord como una serie de 18 episodios para Disney Plus que tendrá la misión de continuar la historia de Matt Murdock en el MCU tras sus apariciones en Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law y Echo, una serie donde también figurará con Kingpin siguiendo el papel del criminal en Hawkeye.

Se espera que Daredevil: Born Again se filme este año con miras a un debut en 2024.