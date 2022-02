David Fincher se refirió a la censura de El Club de la Pelea en China: “No tiene sentido”

David Fincher finalmente se pronunció sobre la reciente censura a El Club de la Pelea en China. Si bien después de la polémica que se generó ante los primeros reportes al respecto Tencent ya echó pie atrás y restauró la versión original de la cinta de 1999, en una reciente entrevista con Empire el director por fin entregó su opinión de la situación.

Aunque tiene varios elementos distintos, El Club de la Pelea es una adaptación de la novela homónima de Chuck Palahniuk, por lo que en uno de sus primeros comentarios Fincher reafirmó algo que el propio autor ya había indicado y apuntó a la ironía de que la censura que borró el destino de la ciudad y Tyler Durden se acercara más a la propuesta del material original.

“Es divertido para mí que las personas que escribieron el final de parche en China deben haber leído el libro, porque se adhiere bastante (a las páginas finales de la novela de Chuck Palahniuk)”, dijo Fincher (vía Variety).

La versión censurada de El Club de la Pelea fue distribuida por el streaming Tencent Video en China y en lugar de mostrar al icónico final de la película Fincher incluía una leyenda que decía que el plan de destrucción del narrador (Edward Norton) había sido frustrado por la policía y que Tyler Durden (Brad Pitt) había sido enviado a un manicomio.

En ese sentido, Fincher procedió a apuntar sus dardos contra la decisión del streaming de comprar una película tan famosa y posteriormente cambiar uno de sus momentos más célebres por un aburrido texto que altera el significado de la obra.

“Esto es lo que sabemos”, dijo Fincher. “Una empresa autorizó la película de New Regency para proyectarla en China, con un (contrato) repetitivo: ‘Tienes que entender que se pueden hacer cortes con fines de censura’. Nadie dijo: ‘Si no nos gusta el final, ¿podemos cambiarlo?’ Así que ahora hay una discusión sobre qué significa ‘recortes’”.

“Si no te gusta esta historia, ¿por qué licenciarías esta película? No tiene sentido para mí cuando la gente dice: ‘Creo que sería bueno para nuestro servicio si tuviéramos tu título… solo queremos que sea una película diferente’”, añadió el director. “La maldita película tiene 20 años. No es como si tuviera la reputación de ser súper tierna”.