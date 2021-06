David Thewlis aclaró que solo estaba trolleando con el desconocimiento de su papel en el Snyder Cut de Justice League

David Thewlis salió aclarar su publicación que generó un montón de especulaciones entre un sector de los fanáticos de DC.

Resulta que un par de semanas atrás el actor que interpretó a Sir Patrick Morgan/ Ares en Wonder Woman compartió una foto del Snyder Cut de Justice League y aseguró que no recordaba su participación en la secuencia donde los defensores de la Tierra pelearon con el joven Darkseid.

“Solo me gustaría decir que no recuerdo que esto haya sucedido, supongo que fue antes de la cuarentena. No conozco a estas personas y no tengo idea de por qué mi brazo izquierdo es tan pequeño. Cualquier persona con más información, por favor pase al frente”, señaló el actor en su cuenta de Instagram junto a una foto de la secuencia.

Thewlis obviamente estaba bromeando y en los comentarios siguió su trolleo preguntando quién era Darkseid y llamando a los fanáticos a contactar a sus agentes para explicar la situación.

Pero no todos entendieron la broma del actor y durante este fin de semana tuvo que realizar una publicación aclaratoria.

“Para que conste. Nada de bromas a partir de ahora. Todo en esta cuenta será fáctico, lógico y verificable. Aquí pueden ver que mi brazo izquierdo no es pequeño, sé que no lo es”, escribió el actor. “Llevo puesto un traje de captura de movimiento, a punto de filmar escenas para Justice League. Eso es una gorra calva. Esa barba está pegada”.

“Pusieron mi cabeza en el cuerpo de un caballero con membresía en un gimnasio (...). Entendí muy bien que ese sería el caso, por eso estoy usando el traje”, añadió. “Me puse un casco con cuernos y golpeé un saco de arena con un hacha varias veces. Luego comí un huevo escocés para el almuerzo. Lo siento amigos. No volveré a bromear sobre nada. Simplemente confunde a la gente. Me gustaría agradecer a mi equipo legal por la redacción de esta publicación”.

Es decir, todo era solo una broma y Thewlis efectivamente grabó (y recuerda haberlo hecho) escenas para la versión de Justice League de Zack Snyder que posteriormente fueron complementadas con el trabajo físico de otro actor para conformar la participación de Ares en la primera batalla de la Tierra contra Darkseid.