Dead by Daylight tendrá una película de la mano de Blumhouse y la productora de James Wan

Sumen a Dead by Daylight al listado de videojuegos que pronto tendrán una adaptación para la pantalla grande y es que esta semana Variety reveló que Behaviour Interactive se asoció con Blumhouse y Atomic Monster, la productora de James Wan, para desarrollar una película basada en su famoso título de 2016.

Si bien Wan (El Conjuro, Aquaman) producirá esta cinta, no sería su director y en estos minutos Blumhouse y Atomic Monster estarían buscando a un director y un guionista para concretar esta adaptación de Dead by Daylight.

“Sabemos que hay muchos fanáticos de ‘Dead by Daylight’ y creemos que es imperativo que encontremos a alguien que aprecie y ame ese mundo tanto como nosotros, para ayudarnos a llevar el juego a la pantalla grande”, comentó Jason Blum, el CEO de Blumhouse, sobre el anuncio. “Sabemos que nuestros socios en Behavior y Atomic Monster nos ayudarán a dar vida a la mejor versión de este juego”.

Como todavía no hay un equipo creativo, en estos minutos se desconoce cuál será la trama de la película de Dead by Daylight. No obstante, con Blumhouse y Atomic Monster tras su desarrollo, es evidente que el factor terror del juego original será clave en esta adpatación.