Denis Villeneuve siente que Star Wars perdió su elegancia después de The Empire Strikes Back

Considerando la influencia de Dune en la ciencia ficción y en particular en el ámbito de las historias espaciales, durante toda la promoción de la nueva adaptación del libro de Frank Herbert se ha hablado sobre Star Wars, la franquicia creada por George Lucas y que claramente tiene entre sus inspiraciones a la novela de 1965.

En ese sentido, en una reciente entrevista con The Playlist, Denis Villeneuve fue consultado sobre una declaración que dio en 2018 y donde tachó a su adaptación de Dune como una “Star Wars para adultos”.

El director de Blade Runner 2049 respondió remarcando que “es muy delicado hablar de“Star Wars” ya que todo lo que diga “será diseccionado”, pero de todas maneras continuó explicando que era fanático de esa saga.

“Las dos primera películas de Star Wars- la que más tarde se convirtió en A New Hope y The Empire Strikes Back- fueron películas que tuvieron una gran influencia en mí cuando era joven y probablemente sean una de las razones por las que soy un cineasta ahora”, dijo Villeneuve. “Hay un vínculo, por supuesto, descubrí Dune después de haber visto la primera Star Wars y, probablemente, después de ver Empire. Entonces, estas películas, el hecho de que me atrajera un libro como Dune, probablemente tuvo algo que ver con amar Star Wars”.

“Ahora es interesante saber que, como todo el mundo sabe, Star Wars, en cierto modo, es una adaptación de Dune muy interesante porque George Lucas se inspiró profundamente en Dune y yo tenía que intentar hacer una nueva adaptación de Dune, pero tenía que lidiar con el elefante blanco en la habitación que es Star Wars, lo que significa que era una especie de eco de círculo completo: Star Wars está influenciado por Dune y nosotros estamos haciendo una película sobre Dune y estamos influenciados por Star Wars. Fue una forma interesante de ver las cosas”, agregó.

Pero aunque Villeneuve tiene clara la importancia de Star Wars y el escrutinio que puede conllevar hablar sobre esa franquicia, el director también reconoció que cree que aquella saga perdió parte de su atractivo después de lo que ahora conocemos como el Episodio V.

“Hay algo sobre The Empire Strikes Back, su oscuridad, sus elementos trágicos, la forma en que me sentía en ese preciso momento sobre Star Wars, había algo realmente serio allí que me encantaba profundamente”, dijo el director. “La ciencia ficción es algo serio para mí, es algo que me encanta cuando se toma en serio la vida y la existencia. Eso es por lo que tengo tanto respeto por la Blade Runner original y por 2001: A Space Odyssey”.

“Cuando la gente se toma la ciencia ficción en serio, es muy poderosa”, agregó. “Entonces, había algo en The Empire Strikes Back, en su oscuridad, en la forma en que se acercaba al camino psicológico de Luke Skywalker. Y siento que lo perdieron después. Perdieron esa elegancia. Y eso fue tal vez algo a lo que me refería cuando dije: ‘Oh, me gustaría que Dune fuera, en cierto modo, mi idea era volver a ese espíritu (temprano de Star Wars)’. No debes publicar eso. Me van a crucificar (risas). Pero lo creo totalmente. Nunca dejé Star Wars. Star Wars me dejó”.

Aunque Villeneuve tiene claro que algunos fanáticos no tardarán en arremeter contra de él por sus dichos, probablemente también aparecerán personas que coincidan con el director. Después de todo, no hay que olvidar que desde la trilogía original el resto de las películas de Star Wars han sido bastante divisivas.