Devolver Digital tiene cinco juegos sin anunciar programados para 2021

Se acaba el año, y la editora de juegos independientes, Devolver Digital, dio a conocer que tiene cinco juegos sin anunciar programados para ser lanzados en 2021.

La información la dieron a conocer a través de Twitter donde escribieron “¿Cuál de los cinco juegos no anunciados de Devolver Digital que llegarán el próximo año es tu más esperado?” .

Devolver Digital se ha convertido en una de las editoras de juegos independientes más exitosas con varios populares títulos bajo su alero como The Messenger, My Friend Pedro, Not a Hero, Hotline Miami y el reciente Fall Guys: Ultimate Knockout.

Además de los juegos sin anunciar, la editora también tiene programada la llegada de varios otros juegos ya anunciados para 2021, como lo son: Olija, Shadow Warrior 3, Card Shark, Boomerang X y Loop Hero. Además tiene otros sin fecha de lanzamiento como Eitr, Paradise Never, Weird West y The Talos Prionciple 2.