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    Sofofa pide urgencia en medidas para crear empleos y llama a acotar las discusiones legislativas

    “A mí me preocupa muchísimo que destinemos demasiado tiempo a estar discutiendo reformas y que no le pongamos de verdad acelerador al principal problema que está teniendo Chile hoy", dijo la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.

     
    La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.

    La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, valoró las medidas con que el gobierno del Presidente José Antonio Kast busca impulsar la economía y crear más empleos. No obstante, apuntó que no bastaría con la megarreforma y resaltó la necesidad de avanzar en otras medidas y en un tiempo acotado.

    “La megareforma va en un buen camino, pero tenemos que empezar a empujar otras cosas porque con la megareforma no basta”, dijo Navarro en entrevista con radio Infinita.

    Sobre los plazos, la dirigente gremial pidió urgencia en las discusiones. “A mí me preocupa muchísimo que destinemos demasiado tiempo a estar discutiendo reformas y que no le pongamos de verdad acelerador al principal problema que está teniendo Chile hoy”, comentó sobre el desempleo.

    “Yo creo que aquí hay que hacer un llamado de urgencia a discutir este tema del empleo. Necesitamos dejar de salir del diagnóstico y empezar a crear más y mejores empleos”, agregó.

    Así, en el contexto de que en el último trimestre móvil de febrero a abril la tasa de desocupación llegó a 9,1%, cerca de máximos de niveles de la pandemia, Navarro resaltó la preocupación por nuevas medidas para fomentar la creación de puestos de trabajo.

    “Son cifras supergraves y que nos tienen que empujar a querer hacer cosas distintas. Haciendo más de lo mismo, claramente no vamos a resolver este problema”, comentó.

    Respecto a cómo abordar el desafío del empleo en Chile, Navarro planteó la urgencia en la creación de puestos de trabajo, pero también en saber identificar las oportunidades y estar preparados para los puestos del trabajo del futuro.

    A modo de ejemplo, la dirigente gremial resaltó el aporte que daría en materia de contratación femenina la sala cuna universal —medida donde el Ejecutivo presentó indicaciones esta semana para destrabar su tramitación— y realizar capacitaciones para adoptar el uso de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

    Indemnización por años de servicios

    En tanto, sobre la discusión de generar cambios en la indemnización por años de servicios, Navarro estima que las actuales condiciones generan “ciertos perjuicios para la movilidad laboral”.

    “Si tú le pones un límite de años y empiezas a ocupar para lo que fue creado el seguro de cesantía, que en su principio tenía esa misión (de indemnizar) (...) hoy estamos teniendo los dos mecanismos al mismo tiempo, o sea, tenemos seguro de cesantía y además tenemos indemnización por años de servicio, así que va a haber que observar en qué camino el ministro está llevando, pero nos parece que es un buen tema discutir”.

    De esta forma, Navarro comentó que, de llevar a cabo cambios en la indemnización por años de servicios, no se generen mayores costos para las empresas y que permita la movilidad laboral de las personas.

    “Si se acota un número de años, dos, tres o cuatro, como han dicho otras partes, y se ocupa el seguro de cesantía, además como este colchoncito donde se va acumulando. Yo creo que es un tema (a discutir), y vi que (cambios a) la indemnización por años de servicio también tenía bastante acogida en algunas centrales sindicales”, agregó.

    Más sobre:EconomíaEmpleoRosario NavarroSofofa

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