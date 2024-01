Disfrazado como Deadpool, Ryan Reynolds recibe su premio Emmy por Welcome to Wrexham

Ryan Reynolds no perdió la oportunidad para promocionar Deadpool 3 y apareció disfrazado como el personaje al momento de aceptar un Premio Emmy por la segunda temporada de Welcome to Wrexham.

El actor vestido con un traje y la máscara del conocido mercenario de Marvel es que agradeció el premio y a los diferentes involucrados en la serie documental de Disney+, a quienes prometió compensar no arruinando su próxima película.

“También me gustaría agradecer a FX y Disney por su apoyo y, a cambio, el Sr. Lively (Reynolds) promete no arruinar mi próxima película. Por último, los Oscar. Estás sobre aviso, hijo de ****. Tal vez podamos obtener un visto bueno simbólico de VFX el próximo año. La cantidad de trabajo en la cara de Hugh y Ryan por sí sola al menos vale una nominación“, señaló.

Deadpool 3 fue una de las múltiples películas de Disney que se vio afectada por las huelgas de actores y guionistas, debiendo mover su fecha de estreno de mayo a julio de 2024.