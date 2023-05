Disney Plus lanzará otro corto de Los Simpson inspirado en Star Wars

Prepárense para un nuevo corto de Los Simpson inspirado en Star Wars. Esta semana y con miras a la conmemoración de otro Día de Star Wars se anunció que Disney Plus presentará a Maggie Simpson in Rogue Not Quite One.

Este nuevo corto contará con la hija menor de Homero y Marge como protagonista y obviamente su título es un guiño a Rogue One.

Según recoge Comicbook, este nuevo corto tendrá una historia original que se enfocará en Maggie e incluirá varios guiños a Star Wars abarcando desde el transporte de Grogu hasta TIE fighters.

“En el nuevo corto, Homero pierde el rastro de Maggie, quien se sube al cochecito flotante de Grogu para una aventura hiperespacial a través de la galaxia. Enfrentándose a un escuadrón de cazas TIE imperiales, Maggie lleva la batalla a Springfield en este corto épico que celebra todo lo relacionado con Star Wars”, dice la sinopsis.

Por supuesto, este no es el primer “crossover” de Los Simpson con Star Wars y en 2021 Disney Plus presentó a Maggie Simpson in The Force Awakens from Its Nap, una historia que también tenía a Maggie como protagonista y se desarrollaba en una guardería. Todo mientras que el streaming de Mickey Mouse también concretó un corto de Marvel títulado The Good, The Bart, and The Loki.

El nuevo especial de Los Simpson inspirado en Star Wars será lanzado este 4 de mayo en Disney Plus.