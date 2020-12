Doom Eternal, Control y otros juegos se suman a Xbox Game Pass

Tal como se había rumoreado el popular juego de Remedy Entertainment, Control, llegará a la Xbox Game Pass Ultimate, pero no será el único, ya que el título llegará a acompañado de una gran cantidad de grandes títulos como Doom Eternal y Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age.

En total serán 17 los títulos que llegarán al servicio de suscripción de Xbox, con lo cual su ya amplia biblioteca de juegos queda aún más grande. Control, al igual que otros de los títulos estarán disponibles a partir del próximo jueves 3 de diciembre; mientras que el resto irá llegando de forma escalonada a medida que avance el mes.

Hay que recordar que algunos de los juegos estarán disponibles para consola, PC o dispositivos móviles, dependiendo de cada uno.

Acá te dejamos el listado: