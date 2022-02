Dream y Lucienne protagonizan la nueva foto de la serie de Sandman

Aunque ya han pasado varios meses desde que Netflix reveló el primer avance de The Sandman, el streaming todavía mantiene un estricto hermetismo en torno a su adaptación del famoso cómic de Neil Gaiman.

Pero aunque Netflix todavía no fija una fecha de estreno, esta semana finalmente se reveló una nueva actualización sobre la propuesta del programa.

Concretamente la revista Empire dio a conocer una nueva foto de The Sandman protagonizada por Tom Sturridge como Dream y Vivienne Acheampong como Lucienne.

Aquella imagen fue complementada por algunas declaraciones de Neil Gaiman, el autor del cómic y productor de esta nueva serie.

De acuerdo a Gaiman, el objetivo de The Sandman sería sorprender a la audiencia y probablemente no sería lo más prudente juzgar a toda la serie solo por sus primeros episodios.

“Ves el Episodio 1 y piensas, ‘Oh, entiendo esto: es como Downton Abbey, pero con magia’”, comentó Gaiman. “Entonces te estarás preguntando, ‘¿Qué diablos es esto?’ en el Episodio 2, cuando conozcas a Gregory The Gargoyle en The Dreaming. El episodio 5 es lo más oscuro y traumático que puede llegar a ser, luego tienes el episodio 6, que es probablemente el más agradable de todos los episodios”.

“Si no te gustó un episodio de Game Of Thrones, probablemente no te guste ningún otro episodio de Game Of Thrones”, añadió. “Con Sandman, se trata de sorprenderte. Se trata de reinventarse. Se trata de llevarte a un viaje en el que no has estado antes”.

The Sandman aún no tiene una fecha de estreno concreta, pero se espera que llegue este 2022 a Netflix.