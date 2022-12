Dwayne Johnson negó un rumor de Black Adam que tachó como parte de un “tiempo y cultura increíblemente tóxicos”

Durante los últimos días se ha especulado mucho sobre la relación entre Black Adam, Warner Bros y las adaptaciones de DC. Después de todo, pese a que Dwayne “La Roca” Johnson pasó años insistiendo en que Black Adam cambiará la jerarquía del poder en el Universo DC, finalmente los cambios para esa franquicia llegarán de la mano de DC Studios, una nueva administración comandada por James Gunn y Peter Safran que ya descartó el retorno de Henry Cavill como Superman y todavía no aseguraría la continuidad de Black Adam.

En ese contexto, mientras se han multiplicado los comentarios, especulaciones y rumores sobre el papel de Johnson en el nuevo escenario de las adaptaciones de DC, el propio ex-luchador salió al paso de una conjetura al respecto.

Durante el sábado pasado Johnson refutó un tweet que decía que había dejado de seguir a las cuentas de Black Adam y Warner Bros en Instagram. “100% falso. Nunca seguí ninguna de las cuentas”, escribió la Roca en respuesta a la original publicación que fue eliminada por su autor tras el comentario del intérprete.

En ese intercambio Johnson no abordó ningún otro tema sobre su situación con las películas de DC. No obstante, mientras no dijo nada sobre su supuesto rechazo a un cameo de Black Adam en Shazam! Fury of the Gods, Johnson calificó al rumor sobre las cuentas de Instagram como algo que forma parte de una cultura tóxica.

“Siempre estamos bien hermano”, le dijo Johnson al autor del tweet, un reportero del portal Comicbook. “(Son un) tiempo y cultura increíblemente tóxicos. ¡En una nota positiva, dile a tu mamá que dije hola!”

Por ahora se desconoce si Black Adam tendrá una secuela o La Roca, al igual que el Superman de Henry Cavill, tendrá que despedirse del Universo DC.