El chiste se vuelve real: Tom Cruise hará equipo con Elon Musk para filmar la primera película en el espacio

Como las proezas de Tom Cruise a la hora de filmar Misión Imposible se han vuelto cada vez más irrisorias, ya sea colgando desde el edificio más alto del mundo o saltando desde miles de metros en altura desde un avión, más de una vez ha salido a colación el chiste de que el actor solo puede superarse llevando a Ethan Hunt al espacio. Y claro, todo esto sin la ayuda de efectos digitales ni pantallas verdes.

El propio actor se ha referido al respecto, explicando en el pasado que ya han discutido informalmente las logísticas que implicarían lanzarlo desde el espacio. Pero lo que más le importaba es que eso se acople en el guión y no solo sea una secuencia “cool”.

Pues bien, ahora un nuevo reporte de Deadline da cuenta de que Cruise finalmente podría cumplir su sueño de ser el primer actor en filmar en el espacio exterior, aunque no será en un proyecto sobre los agentes de la agencia M.I.

El portal explica que el actor está trabajando con la NASA y SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para crear la primera película filmada en el espacio. Según el reporte, la idea sería concretar una propuesta de acción-aventura que no tendrá relación con la saga de Misión Imposible.

Por ahora no hay estudios involucrados, y los representantes del actor no se han referido al respecto, pero el proyecto no parece irrisorio considerando los involucrados. De hecho, ni siquiera en lo que concierne a Elon Musk, que hace más de una década ya tuvo un crédito como productor ejecutivo en la película “Gracias por Fumar” de Jason Reitman.