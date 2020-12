El cómic de Wonder Woman tendrá un nuevo equipo creativo en marzo

Cuando Future State llegue a su fin y DC Comics reanude sus publicaciones regulares, el cómic de Wonder Woman tendrá un nuevo equipo creativo.

En el marco de un panel en la Comic-Con Experience de Brasil (vía Newsarama), DC Comics anunció que Becky Cloonan y Michael W. Conrad escribirán las aventuras de Diana a partir de Wonder Woman #770. Todo mientras Travis Moore se encargará de los dibujos a contar de ese mismo número que será publicado en marzo de 2021.

Actualmente el cómic de Wonder Woman está siendo escrito por Mariko Tamaki y ha contado con dibujos de artistas como Mikel Janín y Rafa Sandoval. Pero en enero y febrero las aventuras de Diana en Future State: Immortal Wonder Woman serán escritas por Cloonan y Conrad, por lo que esta apuesta para la serie regular de la heroína se presenta como un intento para continuar de cierta manera a aquella propuesta.

De hecho, la portada variante para Wonder Woman #770 incluye a la heroína principal junto a las otras Wonder Woman de Future State, Yara Flor y Nubia, además de Cassie Sandsmark y Donna Troy, entre otros aliados y enemigos de la amazona.

Pero por el momento no hay mayores certezas respecto a la historia de Wonder Woman #770 y cómo se relacionará con el vistazo al futuro que será Future State: Immortal Wonder Woman y además de la portada anterior solo hay un vistazo a la cubierta principal del cómic que muestra a Diana lista para la batalla.

Wonder Woman #770 será publicado en marzo.