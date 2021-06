El crossover de Tekken con Street Fighter no ha sido cancelado y sólo está en pausa

Durante los últimos días surgieron unos reportes apuntando a que el crossover de Tekken con Street Fighter, que fue anunciado en 2010, se encontraba cancelado, sin embargo, el productor de Tekken, Katsuhiro Harada salió a desmentir esta información señalando que sólo se encuentra detenido indefinidamente.

Considerando que han pasado más de 10 años desde su anuncio, y que no se ha tenido nada de información en todo este tiempo, sin duda daba para pensar que el juego había sido cancelado y nunca sería lanzado, sin embargo Harada señala que esto no es así, aunque el panorama no deja de ser desalentador.

Según apuntó Harada, frente a los reportes de que había sido cancelado, “Por alguna razón el significado de la palabra Okura-iri es ‘proyecto muerto’, pero el significado original es ‘en pausa’ o ‘detenido’. Los contratos con artistas y colaboradores externos al desarrollo están sujetos a términos y condiciones, incluyendo la duración, así que no tenemos los derechos de manera indefinida. Así que este juego por el momento se ha detenido”.

Harada, agrega que “en cualquier caso su estado no es muy diferente del que os había contado”, y enfatiza que “todavía esperamos que TKxSF avance en el desarrollo cuando surja la oportunidad. Sin embargo un título así no puede avanzar únicamente por el deseo de una compañía por cuestión de marketing y marcas, y también afecta a los recursos de otra compañía. Por ahora, estamos esperando al momento correcto”.

En recientes declaraciones, Harada había mencionado que el juego ya había completado el 30% de su desarrollodo cuando entró en pausa.