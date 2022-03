El director de Morbius confirmó los rumores sobre la escena post-créditos de la película

Todavía falta una semana para que Morbius finalmente llegue a los cines, por lo que en circunstancias normales a estas alturas no tendríamos ningún tipo de spoiler sobre la película. Sin embargo, parece que Morbius no contará con un estreno tradicional y eso no sería debido a las múltiples veces que la cinta retrasó su presentación en el contexto de la pandemia.

Después de todo, poco después de que comenzaran a surgir las primeras reacciones de la película, su propio director confirmó uno de los rumores más importantes en torno a la nueva apuesta de Sony inspirada en los cómics de Marvel.

Si bien en las primeras impresiones de Morbius aparecieron varias críticas a su escena post-créditos, los detalles de aquella secuencia comenzaron a filtrarse por otras vías y, aunque ahora fueron confirmados por Daniel Espinosa, obviamente involucran spoilers de la película.

Según recoge LRM, la escena post-créditos de Morbius involucraría un encuentro entre Vulture/Adrian Toomes (Michael Keaton) y Morbius (Jared Leto). La idea de la secuencia sería dar a entender que Toomes habría llegado al mundo de Morbius a raíz de los eventos de Spider-Man: No Way Home porque el efecto púrpura que apareció en el cielo de esa película estaría presente.

Así, después de ser liberado de la cárcel y de armar de alguna forma una nueva versión del traje de Vulture, Toomes se reuniría con Morbius y ambos acordarían embarcarse en una misión contra Spider-Man.

Si después de leer eso no les cuesta mucho creer que todo suena como un invento de Reddit que no tiene sentido ante lo que se planteó en las películas de Spider-Man de Tom Holland, para bien o para mal el propio director de Morbius, Daniel Espinosa, confirmó que es verdad.

En una entrevista con CinemaBlend, Espinosa fue consultado sobre esa escena y entrando directamente en el terreno de los spoilers dijo que Michael Keaton estaría interpretando al mismo Adrian Toomes/ Vulture de Spider-Man: Homecoming. Todo antes de justificar su aparición en el mundo de Morbius diciendo: “Al final de Venom: Let there be Carnage y Spider-Man: No Way Home, en la misma No Way Home, se establece claramente que es posible que los personajes se transfieran de un Multiverso a otro los eventos de No Way Home tuvieron el efecto de transferir a Venom y Vulture (y tal vez a otros) entre el UCM y el Universo Venom”.

Es decir, además de sostener que Morbius compartiría universo con el Venom de Tom Hardy, Espinosa indicó que la escena post-créditos de su película estaría ligada a No Way Home y que por cortesía de eso Toomes aparentemente ya no estaría en el MCU.

En ese sentido, considerando que en primer lugar el traje de Vulture fue realizado con la tecnología Chitauri (los extraterrestres de The Avengers) cabe preguntarse cómo el personaje consiguió armar un nuevo atuendo similar si aquella invasión no ocurrió en el mundo de Morbius. No obstante, Espinosa argumentó que “si miras de cerca, verás que no es exactamente el mismo traje que Homecoming. Es un tipo ingenioso”.

Spider-Man y el objetivo de la escena post-créditos de Morbius

Considerando que ni Sony ni Espinosa habrían tenido problemas con hacer spoilers sobre la escena post-créditos de Morbius antes del estreno de la película, no deja de ser llamativo que se esté usando a ese elemento para promocionar la cinta. Pero claro, todo podría estar relacionado con el interés de aprovechar el éxito de Spider-Man: No Way Home.

Tengan en cuenta que al ser consultado respecto a la presencia de Spider-Man en el mundo de Morbius, Espinosa no solo reiteró que el personaje existe en ese universo, sino que indicó que entiende “que el público descubrirá la respuesta pronto”. Todo mientras que ante una pregunta sobre si este “equipo” entre el vampiro viviente y Vulture sería una antesala de los Seis Siniestros señaló: “Bueno (Toomes), está reclutando compañeros de equipo y ya ha atraído a uno. Así que seguramente parece un comienzo”.

Para que puedan ver por su cuenta cómo es esta película, Morbius se estrenará el 31 de marzo.