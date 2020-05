El evento Generation sigue brillando por su ausencia en los planes de DC Comics para julio

Cuando DC Comics anunció Generation a mediados de febrero de este año, la editorial aseguró que el evento compuesto por una serie de one-shots invitaría a los fanáticos a explorar las distintas eras de héroes del Universo DC. Sin embargo, quienes quedaron interesados en esa promesa tendrán que seguir esperando.

A raíz de la pandemia de COVID-19 y los cambios tras la salida de Dan DiDio, los planes de DC han pasado por varios cambios y mientras cómics como Batman: Three Jokers finalmente tienen una nueva fecha para su debut, iniciativas como Generation siguen sin un futuro claro.

Resulta que durante este miércoles DC dio a conocer las fechas y títulos que planea lanzar durante el mes de julio. En dicho listado, siguiendo la tónica de lo que pasó en mayo y junio, las entregas de Generation brillan por su ausencia.

Originalmente DC Comics planeaba publicar el primer número de Generation, Generation One: Age of Mysteries en mayo y luego pretendía seguir presentando mensualmente a los siguientes títulos denominados Generation Two: Age of the Metahuman, Generation Three: Age of Crisis, Generation Four: Age of Rebirth y Generation Five: Age of Tomorrow.

No obstante, la editorial nunca alcanzó a fijar una fecha para el debut de Generation Two: Age of the Metahuman y de ahí en adelante el futuro de esta apuesta ha permanecido en una especie de limbo.

Por ahora DC no ha explicado qué pasará con este evento, pero desde Newsarama plantean algunas explicaciones posibles.

Ante todo, la incertidumbre sobre la publicación de Generation podría estar relacionada a la suspensión del Free Comic Book Day 2020 ya que esta historia pretendía arrancar con Generation Zero: Gods Among Us, un especial que sería presentado en el marco de esa iniciativa y cuyo futuro, al igual que la mayoría de los títulos que debutarían de manera gratuita, está en duda.

Por otra parte, DC podría estar esperando para fijar una fecha para Generation debido a los importantes cambios que está conduciendo tras la salida de DiDio.

Pero mientras nada de eso está confirmado, todo apunta a que tendremos que seguir esperando para averiguar qué pasará finalmente con Generation y sus planes para el futuro del Universo DC que, de acuerdo a los rumores y reportes, involucrarían una nueva generación de héroes que tomarían el relevo de figuras como Batman, Superman y Wonder Woman.