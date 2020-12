El gran plan de Warner es lanzar en los cines hasta cuatro películas DC al año a partir de 2022

A pesar de que el conglomerado WarnerMedia decidió lanzar a toda su grilla de estrenos cinematográficos en su plataforma de streaming HBO Max, al mismo tiempo que en las salas de cine, la compañía no se olvidaría del todo de la pantalla grande.

Según el presidente de la división DC Films, Walter Hamada, la compañía buscará lanzar hasta cuatro películas en cines a partir del año 2022. Y para complementar los esfuerzos que buscan impulsar a HBO Max, también lanzarán dos películas exclusivas para ese streaming a partir del mismo año.

La revelación se concretó como parte de una entrevista en The New York Times, en la que Hamada explicó que el plan para cines involucra a las películas más costosas de realizar y que el gran objetivo es que año a año se lleven a cabo cuatro lanzamientos de ese alcance. Por su parte, los exclusivos de HBO Max no necesariamente serán de bajo presupuesto, pero el foco sí será realizar propuestas destinadas específicamente al streaming.

En base a eso último, aunque no es oficial, en el Times plantean que proyectos menos pirotécnicos, como las planeadas adaptaciones de Static Shock y Batgirl, podrían ser el tipo de iniciativas que terminen como exclusivas de HBO Max.

En ese escenario, Hamada confirmó que HBO Max será una parte clave del futuro de las adaptaciones basadas en los personajes de DC Comics, inclusive con la posibilidad de que se extiendan los mundos de iniciativas que lleguen a la pantalla grande. “Con cada película que estamos revisando ahora estamos pensando: ¿Cuál es el spinoff potencial para HBO Max?”, recalcó el presidente de DC Films.

Sus palabras también abren la puerta para que los fans esperen que personajes menos conocidos popularmente tengan la posibilidad de tener su propia adaptación, ya que durante las últimas décadas iniciativas basadas en personajes como Booster Gold y Blue Beetle, por nombras solo a un par, quedaron estancadas en su desarrollo cuando fueron planeadas para canales de televisión tradicional. HBO Max ahora abre mucho más las puertas para potenciar a diversos proyectos.

Recuerden que tanto The Batman como The Suicide Squad, dos de los futuros proyectos DC, tendrán proyectos adicionales destinados para HBO Max. Al mismo tiempo, la plataforma de streaming será el hogar del corte del director de Justice League, además de las anunciadas series de Green Lantern y Justice League Dark.