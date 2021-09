El manga King of Wolves de Kentaro Miura se publicará una vez más para rendir homenaje al autor

Desde la editorial Hakusensha quieren rendir un tributo a Kentaro Miura (Berserk), es por esto que volverán a publicar una de sus primeras obras, king of Wolves, en la revista Young Animal Zero.

El autor, conocido principalmente por Berserk, trabajó en varias obras a lo largo de su vida. Desde el departamento editorial de Young Animal, revista donde se publica Berserk, señalaron que “Tras la muerte de Kentaro Miura-sensei, hemos decidido llevar a cabo un plan para revivir la serialización de sus otras obras, con la esperanza de llevar las menos conocidas a nuestros lectores”,

Según fue dado a conocer el primer capítulo, de 80 páginas se publicará en el número de octubre de la revista, el cual se pondrá a la venta el próximo 13 de septiembre.

King of Wolves, que fue escrita por Buronson (Fist of the North Star) e ilustrada por Miura, y se publicó en 1989 en la revista Monthly Animal House de Hakusensha. Esta contó con una secuela en 1990, la cual tuvo por nombre Oro Den.