El merchandising de Godzilla vs Kong solo reafirmaría la aparición de otro monstruo en la película

Durante las últimas semanas los distintos tráilers y pósters de Godzilla vs Kong nos han invitado a creer que la película pondrá como su plato principal a la batalla entre los dos monstruos titulares. Sin embargo, en base a lo que se ha planteado sobre las actitudes del Rey de los Monstruos y una secuencia del primer tráiler de la cinta, en estos momentos hay varios fanáticos que creen que la nueva cinta del “Monsterverse” tendría guardada una sorpresa.

Si bien aún no hay nada confirmado, en el último tiempo han aumentado las especulaciones sobre una posible aparición de Mechagodzilla.

Por supuesto, una sorpresa de ese tamaño es algo que probablemente se revelará o descartará dentro de la película pero, como Godzilla vs Kong se ha atrasado varias veces debido a la pandemia, recientemente un nuevo merchandising de la cinta surgió para reafirmar esas especulaciones.

Resulta que un par de días atrás una marca de ropa llamada Heredia Clothing habría dado a conocer sus productos para Godzilla vs Kong, actualmente esas prendas ya no figuran en el sitio web de la tienda pero fueron recogidas por un usuario de Twitter y muestran a nada más ni nada menos que Mechagodzilla.

Pese a que solo este antecedente no bastaría para potenciar las sospechas sobre el supuesto papel de Mechagodzilla en Godzilla vs Kong, también hay que tener en cuenta que a comienzos del año pasado se dio a conocer un juguete de la película precisamente mostraba a ese personaje.

Todo mientras en una nueva entrevista con Total Film (vía Games Radar) el director de Godzilla vs Kong, Adam Wingard, aseguró que la entrega que continuará la trama de Godzilla: King of the Monsters contará con nuevos monstruos y algunas sorpresas.

“Tenemos todo tipo de monstruos realmente geniales en esto, algunos nuevos”, dijo Wingard. “Hay toneladas de sorpresas y, ya sabes, muchas cosas con las que la gente puede obsesionarse. ¡Y espero que salgan algunos juguetes realmente buenos en el centro comercial! "

Godzilla vs Kong es parte de la nueva estrategia de estrenos de Warner Bros, por lo que su debut en Estados Unidos se concretará en cines y HBO Max el próximo 31 de marzo.