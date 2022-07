El nuevo evento de DC Comics cambiará de nombre y ahora se llamará Dark Crisis on Infinite Earths

Cuando DC Comics presente los siguientes números de Dark Crisis durante los próximos meses los fanáticos no solo podrán seguir averiguando qué está pasando con la Liga de la Justicia, Pariah y los nuevos héroes de la Tierra, sino que también comenzarán a experimentar novedades desde el título de aquella publicación.

Después de todo, aunque los dos números que se han lanzado hasta ahora de este evento simplemente se llaman Dark Crisis, este jueves DC anunció el verdadero nombre de su nuevo gran crossover: Dark Crisis on Infinite Earths (Crisis Oscura en Tierras Infinitas).

Durante un panel en la edición 2022 de la Comic-Con de San Diego, DC argumentó que ese siempre fue el nombre que se planeó para la historia escrita por Joshua Williamson y dibujada por Daniel Sampere. Todo mientras que se confirmó que la idea es que esta narración sea una secuela de Crisis en Tierras Infinitas, uno de los cómics más importantes de la historia de DC y en general para la industria del cómic estadounidense.

“Mantuvimos el nombre real en secreto desde el principio porque no queríamos revelar lo que estaba sucediendo en el medio de la historia, con el regreso de las Tierras Infinitas”, dijo el escritor Joshua Williamson (vía DC).

“Significa mucho para mí poder participar en la creación de una secuela de Crisis en Tierras Infinitas. Realmente es un honor y un sueño hecho realidad para cualquier fanático de los cómics”, dijo Daniel Sampere. “En los próximos números, los fanáticos pueden esperar una gran explosión de acción, con mucha épica, grandes batallas y mucha emoción y sorpresas”.

Mientras Dark Crisis on Infinite Earths #4 pretende mostrar un nuevo multiverso con su lanzamiento fijado para el próximo mes de septiembre, Williamson indició que de ahora en adelante los números de este título ofrecerán más acción y sorpresas

“Lo estamos subiendo a 11 con los últimos números. Va a ser una montaña rusa con algunos momentos intensos para los fanáticos de DC, incluidos equipos que no verán venir y una escena de pelea que probablemente sea uno de los momentos más emotivos que he escrito para DC”, indicó el guionista.

Mientras DC planea reimprimir los primeros tres números de este evento con su nuevo título oficial, la editorial también seguirá expandiendo esta historia con más one-shots y tie-ins que incluirán a:

Dark Crisis: The Deadly Green - por Ram V, Joshua Williamson, Dan Waters, Alex Paknadel y Daniel Bayliss. Un cómic que seguirá a la Cosa del Pantano y Superman mientras investigan cómo la Gran Oscuridad cómo se está propagando por el Multiverso.

Dark Crisis: The Dark Army #1 - por Mark Waid, Dennis Culver y Delilah S. Dawson. Una historia donde “Damian Wayne, Red Canary, Dr. Light y un variado equipo de héroes cruzan las líneas enemigas para robarle el control del Ejército Oscuro a Pariah”.

Dark Crisis: War Zone #1 - por un equipo encabezado por Jeremy Adams, Stephanie Williams y otros creadores que serán anunciados más adelante. Este título pretende llevar a los lectores al centro de la batalla de Dark Crisis de la mano de sus personajes claves de los cómics de The Flash: Iris West y Linda Park.

El siguiente número de Dark Crisis, Dark Crisis on Infinite Earths #3 será publicado el 2 de agosto y, si para ustedes esas no son suficientes conexiones al pasado Dark Crisis on Infinite Earths #5 también tendrá una portada en homenaje a Crisis de Identidad.