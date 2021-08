El nuevo modo de Fortnite es básicamente una versión de Among Us

Si están familiarizados con la premisa de Among Us probablemente no tardarán ni siquiera un segundo en entender lo que ofrecerá Fortnite: Imposters. Después de todo, el nuevo modo del popular título de Epic Games es básicamente otra versión del famoso juego de los impostores.

Durante esta semana Fortnite anunció oficialmente a Fortnite: Imposters, su nuevo modo que invitará a los jugadores a sumergirse en partida que con un máximo de diez participantes donde el objetivo será identificar a dos impostores que intentarán apoderarse del puente de la Orden Imaginada. Todo mientras ocho agentes tendrán la tarea de mantener a salvo aquellas instalaciones.

En ese sentido, aunque aquí hay un poco más de historia mezclada para hacer calzar todo con la propuesta de Fortnite, la dinámica de este modo es muy similar a Among Us y en una publicación del blog de Fortnite se explica que los jugadores podrán convocar a reuniones para expulsar a los sospechosos y tanto los impostores como los agentes tendrán que cumplir cierta cantidad de tareas para quedarse con el triunfo.

“Pueden convocar un debate después de informar sobre el descubrimiento de un agente eliminado y denunciarlo o al interactuar con el panel de discusión en la sala principal del puente. Durante los debates, los agentes y los impostores podrán compartir información entre sí a través de gestos y el nuevo menú de chat rápido. Se podrán hacer preguntas contextuales sobre quién estaba haciendo qué y acusar a los candidatos sospechosos para expulsarlos”, explica Epic.

El modo Impostores ya está disponible en Fortnite.