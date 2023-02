El personaje de Keanu Reeves busca su libertad a punta de balazos en el nuevo tráiler de John Wick 4

Tal y como se había prometido este jueves Lionsgate reveló un nuevo tráiler para la cuarta película de John Wick.

Este adelanto no alcanza a durar do minutos, pero con la denominación de “tráiler final” recuerda que en la próxima película de John Wick el asesino titular interpretado pro Keanu Reeves seguirá en conflicto con The High Table y para conseguir su libertad tendrá que pelear con un montón de personas.

Pero obviamente los disparos y combates son la especialidad de “Baba Yaga” por lo que la acción no tarda en convertirse en el foco de este avance.

John Wick 4- conocida formalmente como John Wick: Chapter 4- fue dirigida por Chad Stahelski, el responsable de las entregas anteriores de la saga, y puedes ver su nuevo tráiler aquí:

John Wick: Chapter 4 durará casi 3 horas y será protagonizada por Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane. El estreno de la película está fijado para el 24 de marzo de este año en Estados Unidos.